A l’écoute de la ville : découvrir Grenoble autrement | une visite insolite du CNRS Grenoble – quartier de l’Abbaye, 4 octobre 2021, Bibliothèque Abbaye-Les-Bains.

Fête de la science 04 octobre

Grenoble – quartier de l’Abbaye CNRS Délégation Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 15h00 à 17h30

À Grenoble, des scientifiques s’intéressent aux différentes ambiances sonores qui façonnent les espaces habités. Une urbaniste, un sociologue et un géographe nous invitent, le temps d’une balade commentée, à écouter les espaces que l’on traverse et à questionner notre rapport à cet environnement architectural et urbain. Prêts à porter une attention particulière à ce qui vit autour de nous et constitue nos milieux de vie quotidiens ?

Cette visite est proposée dans le cadre des Visites insolites du CNRS.Répondez au quizz en ligne du 26 août 2021 au 20 septembre 12h pour tenter de décrocher votre place !Les 10 participants seront tirés au sort parmi les meilleures réponses au quizz.

Equipe du CNRS et de l’ENSAG – UGA du laboratoire AAU, le CRESSON étudie la perception in situ de l’expérience urbaine, qu’elle soit sonore, lumineuse, thermique, olfactive, kinesthésique… et questionne les enjeux (sociaux, écologiques, esthétiques, politiques…) des ambiances architecturales et urbaines.

Grenoble – quartier de l’Abbaye 1 Rue de la Bajatière 38100 Grenoble 38000

