Grande rue (village de Bouxurulles CARREFOUR DES SCIENCES. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

lundi 04 octobre – 20h30 à 23h00

mardi 05 octobre – 20h30 à 23h00

mercredi 06 octobre – 20h30 à 23h00

jeudi 07 octobre – 20h30 à 23h00

vendredi 08 octobre – 20h30 à 23h00 Vous êtes attendus nombreux et dans les conditions sanitaires en vigueur pour profiter pleinement d’une semaine d’ateliers, de conférences, d’expositions, de spectacle, de débats, de démonstrations, le tout dans un charmant petit village vosgien : Bouxurulles, situé entre Mirecourt et Charmes.

Cet évènement vous permettra, curieux, novices ou passionnés, de (re)découvrir nombre de disciplines scientifiques, de vous tenir à jour des recherches et questionnements en cours, de comprendre certains mécanismes, processus, d’appréhender l’évolution historique de ces disciplines également.

