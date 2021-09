Orgnac-l'Aven Grand site de l'Aven d'Orgnac Ardèche, Orgnac-l'Aven Visite historique de l’Aven d’Orgnac Grand site de l’Aven d’Orgnac Orgnac-l'Aven Catégories d’évènement: Ardèche

samedi 02 octobre – 17h00 à 18h30 La découverte de l’aven d’Orgnac le 19 août 1935 arrive dans un contexte où les techniques de la spéléologie ont peu évolué depuis les pionniers, dont Édouard Alfred Martel, considéré comme le fondateur de la spéléologie française.

En améliorant considérablement les techniques de progression, Robert de Joly, issu du monde de la course automobile, a permis l’essor de la spéléologie. Au-delà de l’exploration pure, elle acquiert alors peu-à-peu sa dimension scientifique : biospéléologie, géologie, géomorphologie, hydrogéologie. Une discipline à part entière, la karstologie, y est même consacrée.

Aujourd’hui, bien que la Fédération française de spéléologie soit une fédération sportive, la dimension scientifique y est toujours omniprésente. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

