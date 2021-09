Viviers Grand séminaire de Viviers Ardèche, Viviers Art et techniques des jardins Grand séminaire de Viviers Viviers Catégories d’évènement: Ardèche

Grand séminaire de Viviers CICP – Centre International Construction et Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 Une déambulation de l’ancien séminaire aux jardins nord. La structure originale des jardins nord de Viviers, remonte au XVIIIe siècle. Leurs clôtures de murs servaient à la fois à créer un micro-climat et à permettre une production de raisons par palissage de la vigne. Chaque jardin était accompagné d’un pavillon de jardin qui n’était pas qu’un simple abri mais un lieu de sociabilité.

La visite sera ponctuée d’un moment festif, pour les petits et les grands : un conte par Alexandra Ré.

Départ : 15h, rdv à l'entrée de l'hôtellerie Charles de Foucauld.

Grand séminaire de Viviers 2 Faubourg Saint Jacques 07220 Viviers

