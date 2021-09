Caen Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) Caen, Calvados Visites insolites du CNRS “Des faisceaux d’ions pour révéler les secrets de la matière” Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visites insolites du CNRS “Des faisceaux d’ions pour révéler les secrets de la matière” Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL), 6 octobre 2021, Caen. Fête de la science 06 octobre

Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) CNRS Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00 Un petit groupe de personne aura l’occasion de visiter le GANIL et comprendre les recherches menées par ce laboratoire de pointe. Accélérateurs, salles d’expériences, poste de commande : les lauréats du concours auront accès au cœur des équipements de pointe du GANIL et de SPIRAL2. Le guide fera découvrir le laboratoire et le monde de l’infiniment petit.

Le GANIL, Grand accélérateur national d’ions lourds, est une grande infrastructure au service de la recherche française, européenne et internationale. Il est aujourd’hui l’un des grands laboratoires du monde pour la recherche avec des faisceaux d’ions : physique et astrophysique nucléaires, physique atomique, de la matière condensée, sciences des matériaux, radiobiologie… Normandie>Calvados

Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) Boulevard Henri Becquerel 14000 Caen 14000 organisateur : Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL)

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) Adresse Boulevard Henri Becquerel 14000 Caen Ville Caen lieuville Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) Caen