Voyage au coeur des semences GEVES, 5 octobre 2021, Beaucouzé.

Fête de la science 05 octobre

GEVES GEVES. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 10h00

Nous vous permettrons de découvrir le monde incroyable des semences dans leur diversité de formes, de tailles, d’usages et de fonctionnement.

La recherche et l’innovation a permis tout au long des années d’en savoir plus et de compléter tout ce que l’œil humain et l’expertise

peuvent déjà savoir. Le développement d’outils d’imagerie notamment permet de voyager à l’intérieur des semences, et de mesurer leur vitesse de germination dans des conditions de climat changeant.

Les techniques et connaissances liées à la microbiologie nous amène à savoir identifier le monde

microscopique qui accompagne les semences et ainsi mieux préserver cette richesse qui est à la

base de l’agriculture, de l’alimentation et de notre paysage.

Lors d’une visite de nos laboratoires, vous rencontrerez des experts de toutes les espèces cultivées, passionnés et passionnants pour ce voyage au cœur des semences.

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

GEVES 25 Rue Georges Morel 49070 Beaucouzé 49070

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr GEVES