C’est quoi une émotion ? Galerie Marchande Auchan Nord, 6 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Fête de la science 06 octobre

Galerie Marchande Auchan Nord astu’sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 par Initiative

Galerie marchande Auchan Nord, Croix-de-Neyrat

Qu’est-ce qu’une émotion ? Quelles sont les différentes émotions ? Qu’est-ce qu’elles provoquent ? Comment les accueillir ? Et après j’en fais quoi ? Découvrez des jeux et outils pour identifier ses émotions, les réguler en famille…

Atelier pour petits et grands – Durée : 20 minutes. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

http://www.astusciences.org/

