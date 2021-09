Chambéry Galerie Eurêka Chambéry, Savoie Raconte-moi la montagne Eliot le gypaéton Galerie Eurêka Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Raconte-moi la montagne Eliot le gypaéton Galerie Eurêka, 9 octobre 2021, Chambéry. Fête de la science 09 octobre

Galerie Eurêka Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h30 à 11h15 A travers un petit théâtre de papier appelé kamishibaisur, animation destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Galerie Eurêka 150 rue de la République 73000 Chambéry 73000 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Galerie Eurêka

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Galerie Eurêka Adresse 150 rue de la République 73000 Chambéry Ville Chambéry lieuville Galerie Eurêka Chambéry