Malakoff fête la science aux Francas Francas Loire-Atlantique, 6 octobre 2021, Nantes.

Fête de la science 06 octobre

Francas Loire-Atlantique Francas de Loire-Atlantique. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 18h30

Sur un après midi venez découvrir et jouer avec les sciences !

Des ateliers familiaux et ludiques vous permettront de découvrir les premiers objets de pré cinéma, le montage d’une lunette astronomique, la construction de l’ancêtre du cadran solaire (le gnomon) et enfin réparer, dépanner et s’initier au pilotage de maquettes de robots de l’espace.

Trois ateliers seront animés:

– Optique et fonctionnement de l’œil

– Mouvement de la terre et manipulation de lunette astronomique

– Découverte du fonctionnement d’un robot mécanique et manipulation

Il sera proposé de participer en partie ou à la totalité des 3 ateliers proposés d’une durée d’environ 30 minutes chacun.

Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Francas Loire-Atlantique 15 Boulevard de Berlin 44000 Nantes 44000

organisateur : https://www.francaspaysdelaloire.fr/ Francas Loire-Atlantique