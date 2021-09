Villeneuve-d'Ascq Forum départemental des sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Giordano Bruno et les infinis : Regards sur une pensée scientifique et philosophique non conforme: au forum des sciences Forum départemental des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête de la science 08 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00 à 19h30 Avec Monsieur Jacques Arnould, expert Ethique au CNES et auteur de l’ouvrage Giordano et Monsieur Bruno Yves Hersant, ancien directeur d’étude à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), spécialiste de la pensée et des arts de la Renaissance européenne Hauts-de-France>Nord

Forum départemental des sciences
1 Place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve-d'Ascq
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/

