Lobofolies forum des sciences Forum départemental des sciences Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq

Lobofolies forum des sciences Forum départemental des sciences, 10 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la science 09 – 10 octobre

Forum départemental des sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30

dimanche 10 octobre – 15h30 Le professeur Poulmout, grand scientifique de notre génération est atteint de la maladie”foulmout”. Les scientifique doivent donc trouver un antidote afin qu’il ne sombre pas totalement dans la folie. Hauts-de-France>Nord

Forum départemental des sciences 1 Place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve-d'Ascq
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/

