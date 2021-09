Villeneuve-d'Ascq Forum départemental des sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq NBI police scientifique au Forum des Sciences Forum départemental des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

NBI police scientifique au Forum des Sciences Forum départemental des sciences, 10 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la science 09 – 10 octobre

Forum départemental des sciences Forum départemental des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30

dimanche 10 octobre – 15h30 Du jamis vu !

Scéne de crime, recherches d’indices, relevés d’empreintes, portraits robots, balistiques, extraction d’ADN…

La police scientifique est de sortie !

Résoudre une enquête comme des experts tout en utilisant les techniques les plus modernes. Hauts-de-France>Nord

Forum départemental des sciences 1 Place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650 organisateur : http://www.forumdepartementaldessciences.fr/ Forum départemental des sciences

