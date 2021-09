Villeneuve-d'Ascq Forum départemental des sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Projection : Télescope intérieur de Virgile Novarina Forum départemental des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Projection : Télescope intérieur de Virgile Novarina Forum départemental des sciences, 4 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la science 04 octobre

Forum départemental des sciences Université de Lille. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 18h00 – Le lundi 4 octobre : projection du film « télescope intérieur » de Virgile Novarina (observatoire d’astronomie- Université de Lille) en présence du réalisateur et visite du lieu prévue. Hauts-de-France>Nord

Forum départemental des sciences 1 Place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650 organisateur : https://sciencesinfusent.univ-lille.fr/ Forum départemental des sciences

