jeudi 07 octobre – 20h00 Lors d’une balade au coucher du soleil dans le cadre exceptionnel de la Bastille, laissez-vous guider par un savoir ou un savoir-faire, un moment d’émotion, une parole qui amène à décaler le regard… À la rencontre de « l’autre », échappez-vous le temps d’une heure lors d’une balade poétique au cours de laquelle les chercheur·e·s se dévoilent en mettant à l’honneur leurs “essentiels”.

Montée en téléphérique gratuite sur présentation du billet.

Spectacle accessible sur présentation d’un pass sanitaire valide. Port du masque obligatoire pour la montée en téléphérique. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

