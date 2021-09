Saint-Alban-d'Ay Forêt du Grandbeau Ardèche, Saint-Alban-d'Ay Groucho, clown-exploratrice Forêt du Grandbeau Saint-Alban-d'Ay Catégories d’évènement: Ardèche

mercredi 06 octobre – 14h00 à 16h30 Marie Christine Brunel, peintre, conteuse, a terminé une formation au personnage de clown en juin 2020 et veut faire vivre son personnage clownesque pour les grands et les petits. Groucho son personnage deviendrait dans le cadre de la fête de la Science un médiateur des émotions autour des éléments de la nature (phénomènes météorologiques…) en lien avec l’espace naturel sensible de la haute vallée de la Cance et de l’Ay. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

