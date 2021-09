Verzy Forêt de Verzy - Parking des Pins Marne, Verzy A la découverte des champignons Forêt de Verzy – Parking des Pins Verzy Catégories d’évènement: Marne

Verzy

A la découverte des champignons Forêt de Verzy – Parking des Pins, 8 octobre 2021, Verzy. Fête de la science 08 octobre

Forêt de Verzy – Parking des Pins Société mycologique de Reims. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 à 16h30 En compagnie de la Société Mycologique Rémoise lors d’une sortie en forêt, venez découvrir les champignons de notre région. La SMR vous guidera et vous aidera à identifier et connaître la comestiblité ou les dangers des différentes espèces qui peuplent nos sous-bois. Grand Est>Marne

Forêt de Verzy – Parking des Pins Forêt de Verzy – Parking des Pins 51380 Verzy 51380 organisateur : http://mycomania.free.fr/ Forêt de Verzy – Parking des Pins

Détails Catégories d’évènement: Marne, Verzy Autres Lieu Forêt de Verzy - Parking des Pins Adresse Forêt de Verzy - Parking des Pins 51380 Verzy Ville Verzy lieuville Forêt de Verzy - Parking des Pins Verzy