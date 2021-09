Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier [SCOLAIRES] EQUAL COSMETIQUES : L’égalité professionnelle femmes-hommes dans la filière cosmétique régionale Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

[SCOLAIRES] EQUAL COSMETIQUES : L’égalité professionnelle femmes-hommes dans la filière cosmétique régionale Forcalquier, 8 octobre 2021, Forcalquier. Fête de la science 04 – 08 octobre

Forcalquier Université Européenne des Saveurs et des Senteurs. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le projet se décline en 2 sous-actions :

une présentation de métiers au quotidien et des parcours professionnels au sein même d’entreprises partenaires, des mises en situation professionnelle pour « toucher » au plus près de la réalité l’activité professionnelle. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier 04300 Forcalquier 04300 organisateur : http://www.uess.fr Forcalquier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Forcalquier Adresse 04300 Forcalquier Ville Forcalquier lieuville Forcalquier Forcalquier