Fondation Vasarely FONDATION VASARELY. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Atelier à destination des élèves de maternelle :

Fleur chromatique – Collage de formes de différentes couleurs, en abordant le cercle chromatique et ses règles de couleurs, pour creér une fleur.

Atelier à destination des élèves de primaires :

HEXA CUBE : Associer les illusions optiques du cubes de différentes tailles et colorier en jouant sur les couleurs primaires et secondaires.

Atelier à destination des élèves de Collèges et lycées :

TRIDIM – Constructions géométriques et illusions optiques à partir de l'hexagone. Coloriage en travaillant sur les couleurs primaires et complémentaires.

Fondation Vasarely 1 Avenue Marcel Pagnol 13090 Aix-en-Provence

