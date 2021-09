Liancourt Fondation Arts et Métiers Ferme de la Montagne Liancourt, Oise L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE AUX ARTS ET MÉTIERS Fondation Arts et Métiers Ferme de la Montagne Liancourt Catégories d’évènement: Liancourt

L'ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE AUX ARTS ET MÉTIERS Fondation Arts et Métiers Ferme de la Montagne, 3 octobre 2021, Liancourt. Fête de la science 01 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h30 à 17h00

dimanche 03 octobre – 09h30 à 17h00 Les ingénieurs A&M porteurs de ce projet vont tout faire pour présenter, étonner, surprendre et expliquer quelques expériences scientifiques et répondre ainsi à des questions simples comme pourquoi les bulles du scaphandrier remontent à la surface ? Étayés par des ateliers permettant d’appréhender une majorité des aspects des grandes découvertes scientifiques et technologiques, et des capacités de l’homme à vouloir les dompter, un accent tout particulier sera également mis sur les conséquences de ces exploitations passées, présentes et futures, sur l’humain et sur l’environnement. Un spectacle théâtral illustrera l’histoire et la découverte de la montgolfière. Hauts-de-France>Oise

Fondation Arts et Métiers Ferme de la Montagne 2 avenue de la Faïence 60140 Liancourt

