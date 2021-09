Folschviller Folschviller Folschviller, Moselle Les visites insolites du CNRS | Du gaz dans le charbon Folschviller Folschviller Catégories d’évènement: Folschviller

Moselle

Les visites insolites du CNRS | Du gaz dans le charbon Folschviller, 6 octobre 2021, Folschviller. Fête de la science 06 octobre

Folschviller CNRS Délégation Centre-Est. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 16h00 Ce sont quelques questions auxquelles des chercheurs de l’Université de Lorraine et du CNRS essaient de répondre. Pour effectuer des mesures sur site, les chercheurs disposent d’un laboratoire de terrain. Situé dans la belle campagne mosellane, sur la commune de Folschviller, ce site abrite des outils de mesure de pointe. A l’occasion des Visites Insolites du CNRS, les chercheurs du projet Regalor vous ouvrent les portes de ce laboratoire et plein air et vous convient à un voyage à plus de mille mètres sous terre, pour partager leur passion. Grand Est>Moselle

Folschviller 8 Rue Philippe Consigny 57730 Folschviller 57730 organisateur : https://www.centre-est.cnrs.fr/ Folschviller

Détails Catégories d’évènement: Folschviller, Moselle Autres Lieu Folschviller Adresse 8 Rue Philippe Consigny 57730 Folschviller Ville Folschviller lieuville Folschviller Folschviller