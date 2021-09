La découverte du monde de l’entreprise FIM CCI Formation, campus 2, 5 octobre 2021, Saint-Lô.

Fête de la science 05 octobre

FIM CCI Formation, campus 2 PERRIER. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 14h00

Vous êtes un apprenti et vous avez découvert récemment le monde de l’entreprise ? Vous êtes une entreprise et vous accueillez régulièrement des apprentis ? Vous êtes un professionnel de la formation en apprentissage, en CFA ?

Nous avons tous en tête notre premier jour en entreprise, et c’est un véritable moment charnière de notre vie : pour les apprentis, c’est généralement le début d’une ou deux années fondatrices pour leur avenir, et cela ne se passe pas toujours comme ils l’avaient imaginé !

L’objectif de l’atelier est d’échanger autour de l’émotion de cette découverte, et de proposer une solution pour faire de ce moment un bon souvenir. Cette solution sera donc co-imaginée par les 3 acteurs de cette étape cruciale de la vie : les apprentis eux-mêmes, les maîtres d’apprentissage et les CFA qui les accompagnent !

Normandie>Manche

FIM CCI Formation, campus 2 170 Rue Lycette Darsonval 50000 Saint-Lô 50000

organisateur : FIM CCI Formation, campus 2