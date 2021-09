A la découverte de la recherche dans les Alpes-Maritimes (SCOLAIRES) Festival des Sciences de Nice Côte d’Azur, 6 octobre 2021, Nice.

Fête de la science 30 septembre – 06 octobre

Festival des Sciences de Nice Côte d’Azur Université Côte d’Azur. Entrée libre En ligne Scolaires.

A LA DECOUVERTE DE LA RECHERCHE DANS LES ALPES-MARITIMES proposé par Université Côte d’Azur et les partenaires académiques de recherche : CNRS, IMEV, Inria, INRAE, INSERM, Mines ParisTech, OCA

Inscription en ligne : www.festivaldessciences.fr

Contact : Laure Tariel festivaldessciences@univ-cotedazur.fr 04 89 15 10 84

Présentation scientifique en direct sur la chaîne Youtube Université Côte d’Azur par un chercheur de la Côte d’Azur de son sujet de recherche avec des expériences filmées, des extraits vidéos, des quiz. Après les présentations d’environ 30 minutes, lees chercheurs répondront aux questions des élèves qui auront été saisies sur le site.



Jeudi 30 septembre

9h-10h : La révolution fibre optique

Claire Michel, enseignante-chercheuse à Université Côte d’Azur, et Wilfried Blanc, chercheur à l’institut de physique de Nice (INPHYNI- CNRS, UCA)

De la découverte fortuite du guidage de la lumière dans un matériau transparent jusqu’au développement des télécommunications, expériences visuelles et sonores à l’appui, nous présenterons les enjeux liés aux fibres optiques ainsi que leur utilité dans notre vie quotidienne.

Niveau Lycée



11h-12h : Allo l’Océan, j’écoute ?

Manon Audax, médiatrice scientifique à l’Institut de la Mer de Villefranche-sur-mer (CNRS, Sorbonne Université)

Découverte des sons de l’Océan. Et si le “monde du silence” se révélait finalement être le siège d’une véritable cacophonie ? A travers cette présentation, découvrez les sons qui animent l’Océan et toute l’importance de les écouter

Niveau Collège



Vendredi 1er octobre

9h-10h: En mission au Chili pour mieux voir les étoiles

Pierre Cruzalebes, chercheur au laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d’Azur, CNRS, UCA)

Comment se passe une mission d’observation astronomique à l’Observatoire Européen VLT du Chili ?

Niveau Collège



11h-12h : Comment prévenir la cyberviolence, le cyberharcèlement et la haine en ligne ?

Elena Cabrio, enseignante-chercheuse au centre Inria d’Université Côte d’Azur

Et si l’intelligence artificielle pouvait être au service de la prévention de la violence et du harcèlement en ligne. Nous parlerons dans cette conférence des travaux de recherches menées dans le cadre du projet “L’intelligence artificielle au service de la prévention de la cyberviolence, du cyberharcèlement et de la haine en ligne”. L’objectif du projet est d’utiliser des méthodes informatiques d’intelligence artificielle pour détecter les messages haineux échangés dans les réseaux sociaux et générer automatiquement des contre-arguments pour s’opposer au contenu haineux.

Niveau Lycée



Lundi 4 octobre

9h-10h : La 5G : démystification d’une technologie passionnante

Walid Dabbous, chercheur au centre Inria d’Université Côte d’Azur

La 5G : démystification d’une technologie passionnante 3G, 4G, 5G, IoT… Nous sommes abreuvés d’acronymes et à chaque fois certains nous promettent la Lune alors que d’autres nous annoncent les Ténèbres. Lors de cet exposé, nous expliquerons les technologies qui se cachent derrière le terme 5G. Nous comprendrons d’où elle vient et pourquoi elle existe. Fort de nos nouvelles connaissances nous pourrons comprendre les risques et les avantages liés à cette nouvelle façon de concevoir les communications humaines et industrielles pour pouvoir nous restituer dans ce monde empreint de technologies.

Niveau Lycée



11h-12h : La régénération ou comment réparer les organes

Marina Shkreli, chercheuse à l’Institut de Recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice (IRCAN – Inserm, CNRS, UCA)

La régénération permet d’exploiter les capacités dormantes des êtres vivants pour réparer les organes. Dans cet exposé, nous amènerons les élèves à comprendre le concept de régénération, les approches expérimentales des équipes de recherche qui visent à la moduler, et les enjeux thérapeutiques de la médecine régénérative.

Niveau Lycée



Mardi 5 octobre

9h-10h : Plongeons sur les failles responsables de séismes et de tsunamis

Frédérique Leclerc, enseignante-chercheuse au laboratoire Géoazur (Observatoire de la Côte d’Azur, CNRS, IRD, UCA)

Lorsqu’un séisme a lieu en mer, le risque qu’un tsunami se forme est élevé. Cela dépend de la profondeur et de la taille du séisme, mais également de la faille qui l’a généré. Aujourd’hui, l’utilisation de sous-marins permet d’observer et d’échantillonner ces failles sous-marines. En les observant, nous cherchons alors à reconstruire leur histoire, à compléter le catalogue des séismes et tsunamis passés, et à mieux appréhender les séismes et tsunamis futurs. Alors plongeons !

Niveau Collège



11h-12h : La lumière pour réduire la douleur ?

Guillaume Sandoz, chercheur à l’Institut de Biologie Valrose (iBV – CNRS, Inserm, UCA)

Quand la lumière aide à réduire la douleur. Dans cette conférence, nous verrons comment la lumière peut contrôler la bioélectricité et la douleur. Nous introduirons l’importance des « canaux ioniques », ces microgénérateurs de courant du vivant, dans la mise en place de la douleur et présenterons les derniers résultats du laboratoire où nous télécommandons ces canaux avec la lumière pour contrôler la douleur chez l’animal.

Niveau Lycée



Mercredi 6 octobre

9h-10h : De l’harmonie à la guerre chez les plantes en symbiose avec des bactéries !

Éric Boncompagni, enseignant-chercheur à l’Institut Sophia Agrobiotech (INRAE, CNRS, UCA)

L’objectif de cette animation est de sensibiliser les élèves à l’intérêt agronomique et écologique de la symbiose plantes-bactéries qui joue un rôle majeur pour l’alimentation et la santé humaines. Pour grandir, les plantes ont besoin de nutriments puisés dans le sol, notamment d’azote. Les légumineuses (luzerne, pois, soja…) ont la particularité de s’associer avec des bactéries présentes dans le sol dans le but de former une symbiose leur permettant de fixer l’azote de l’air. Qu’est-ce que la symbiose ? Comment s’opère-t-elle ? Que sont les nodosités formées par la symbiose et à quoi servent-elles ?

Niveau Collège





11h-12h : Objectif développement durable : quelles énergies du futur ?

Sandrine Selosse, chercheuse au Centre de Mathématiques Appliquées de MINES ParisTech

Cette intervention vise à faire le point sur la situation climatique de notre planète et les défis à relever pour un avenir durable, en portant un regard particulier sur le développement des énergies et des technologies associées. Une introduction du métier de chercheur sera réalisée en pointant du doigt les émotions ressenties pendant son exercice !

Niveau Collège

