La réalité du handicap à travers la réalité virtuelle Ferme du Vinatier, 6 octobre 2021, Bron.

Fête de la science 06 octobre

Ferme du Vinatier Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.

La stéréoscopie est la perception visuelle d’image en relief (3D). Elle est obtenue à partir de 2 images, dont le point de vue est légèrement décalé, et présentées à chaque oeil. Cette technique a été exploitée par chaque génération depuis que son histoire ait débuté au milieu du 19ème siècle, et alimente encore les technologies actuelles, notamment la Réalité virtuelle.

Nous proposons au grand public de voyager à travers la stéréoscopie pour l’amener à éprouver le handicap visuel. A partir d’immersions stéréoscopiques de collections du XXème siècle animées par un passionné de la photographie (Atelier 1 ‘Stéréoscopie’), nous allons expliquer comment notre cerveau reconstruit ce qu’il voit pour appréhender le relief. Ensuite nous allons basculer dans le XXIème siècle et s’immerger dans la technologique de la réalité virtuelle RV; à partir de cet atelier nous allons montrer comment la stéréoscopie est utilisée pour l’animation virtuelle, et montrer que notre perception visuelle est une construction dynamique. Enfin, nous nous immergerons dans le handicap visuel grâce à la RV, et pourrons appréhender les difficultés ressentis dans les tâches au quotidien par les sujets déficients visuels (Atelier 2 ‘Handicaps visuels’) ; ce dernier atelier servira de temps d’échange autour des avancées scientifiques et de la compréhension du handicap

95 Boulevard Pinel 69500 Bron

