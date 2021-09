Vivant ? Autour du végétal Ferme des blés barbus, 9 octobre 2021, Truinas.

Fête de la science 09 octobre

Ferme des blés barbus Bastien Joussaume. Entrée libre

samedi 09 octobre – 10h30

Rendez-vous pour une journée chez un paysan-meunier-boulanger autour de la fabrication du pain et de la domestication des plantes.

Découverte du cycle de fabrication, des semis au pain en passant par la farine de cet élément essentiel à notre quotidien et fabrication.

Tout au long de la journée : des rencontres enrichies d’échanges avec une sociologue, un artiste plasticien et une scénariste de bande dessinée et auteure proposent de questionner les liens avec le vivant et la domestication…



En présence de :

> Dusan Kasic, Laboratoire de Sciences sociales Le Pacte, Grenoble, Sociologie des plantes domestiques

> Thierry Boutonnier, artiste

> Mathilde Ramadier , scénariste de bande dessinée et auteure

Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Ferme des blés barbus Chemin de Barnavon 26460 Truinas 26460

organisateur : Ferme des blés barbus