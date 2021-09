Le Lamentin Ferme de Perrine Le Lamentin, Martinique Le bâtiment durable tropical Ferme de Perrine Le Lamentin Catégories d’évènement: Le Lamentin

samedi 20 novembre – 10h00 Pour les 30 ans de la Fête de la Science, une initiation ludique au bâtiment durable tropical vous est proposée, avec notamment :

– Un jeu des 7 différences autour de la maison bioclimatique illustrée par un artiste Martiniquais, permettant de sensibiliser les enfants aux économies d’énergies réalisables dans leur foyer,

– Une initiation au parasismique via un jeu de construction,

– Une présentation des protections solaires a adopter pour chaque façade de sa maison,

– Et d’autres ressources mises à disposition

Ferme de Perrine Chemin Carrère, 97232 Le Lamentin 97232 organisateur : https://www.kebati.com/ Ferme de Perrine

