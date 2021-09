Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Du CO2 dans l’océan : un problème ou une solution ?” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Stand “Du CO2 dans l’océan : un problème ou une solution ?” Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

Faculté des Sciences et Technologies Faculté des Sciences et Technologies (Nancy). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 Qu’est-ce que l’effet de serre ? Quels sont les gaz qui provoquent cet effet ? Quels sont les conséquences pour l’homme et l’environnement ?

Jouez avec nous pour tester vos connaissances et en apprendre plus sur ce sujet ! Participez à une expérience pour observer le phénomène d’acidification des océans par le CO2. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Faculté des Sciences et Technologies Adresse Campus Aiguillettes Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy