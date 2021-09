Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Transmission d’énergie sans contact et supraconductivité” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Stand “Transmission d’énergie sans contact et supraconductivité” Faculté des Sciences et Technologies, 8 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 octobre

Faculté des Sciences et Technologies Faculté des Sciences et Technologies (Nancy). Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Faculté des Sciences et Technologies Adresse Campus Aiguillettes Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy