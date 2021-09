Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “La Lorraine géologique” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Stand “La Lorraine géologique” Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

Faculté des Sciences et Technologies Faculté des Sciences et Technologies (Nancy). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 Replacer, des fossiles, des roches, dans l’ordre stratigraphique

Trois armoires à dix cases placées en face de la série stratigraphique lorraine permettent de replacer dans l’ordre les fossiles ou les roches. Une armoire est consacrée aux fossiles une autre aux roches et une troisième permet de mettre en relation les roches et leur usage avec la série stratigraphique. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

