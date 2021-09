Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Substances utiles à la santé ou toxiques: quand les chimistes les traquent” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Stand “Substances utiles à la santé ou toxiques: quand les chimistes les traquent” Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

Faculté des Sciences et Technologies Faculté des Sciences et Technologies (Nancy). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 Que les préoccupations soient du domaine de la santé ou de l’environnement, les substances qui composent les produits que nous mangeons ou utilisons sont sous surveillance et certaines plus que d’autres.

Au travers de quelques exemples, venez découvrir comment les chimistes mènent à bien cette mission. Réalisez vous même l’analyse de certains composés chimiques de notre quotidien. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Faculté des Sciences et Technologies Adresse Campus Aiguillettes Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy