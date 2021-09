Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Exposition itinérante “Elémentaire : Hommage à Dmitri Mendeleïev” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Exposition itinérante "Elémentaire : Hommage à Dmitri Mendeleïev" Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

samedi 09 octobre – 13h00

samedi 09 octobre – 13h00 Les chimistes du XIXème siècle ont mis en évidence que toute substance contient un nombre restreint d’éléments chimiques, qui servent de briques de constructions.

Cet atelier propose de découvrir ce qui se cache derrière le tableau de Mendeleïev ou plutôt à l’intérieur : dans chaque tiroir sont placés un élément chimique et une de ses applications dans la vie courante. Observer, toucher, s’interroger, ce meuble donne une représentation en 3D de la classification périodique des éléments et permet d’aborder avec le public les notions élémentaires de la chimie. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

