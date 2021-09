Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Cellules normales ou cancéreuses sous l’œil du microscope” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Fête de la science 08 – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.
samedi 09 octobre – 13h00

samedi 09 octobre – 13h00 La cellule : l’unité biologique de base de tous les êtres vivants.

Les cellules sont des briques qui s’assemblent pour s’organiser en tissu et construire un organisme pluricellulaire.

Qu’est-ce qu’une cellule ? Sous l’œil du microscope, nous observerons des organismes unicellulaires en mouvement, des organismes pluricellulaires et des tissus.

Et le cancer ? Quand la brique se transforme, se développe une tumeur. Pourquoi ? Comment l’étudie-t-on ? Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

