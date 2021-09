Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “À la decouverte des cristaux … même biologiques !” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Stand "À la decouverte des cristaux … même biologiques !" Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 À l’aide d’un laser et de différents motifs sub-millimétriques nous expliquons le principe de la diffraction de la lumière.

Nous mettons en avant l’intérêt de la symétrie et de la périodicité dans ce processus. Nous expliquons que ce même processus peut être appliqué à des systèmes plus complexes : les cristaux !

Ainsi, grâce cette fois aux rayons X, il est possible d’explorer l’architecture d’édifices biologiques complexes, les protéines, dont nous présenterons différents exemples par l’intermédiaire de l’affichage tridimensionnel de ces structures cristallines. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr

