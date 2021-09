Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Apprivoisez un robot !” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Stand "Apprivoisez un robot !" Fête de la science 08 – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 Thymio dispose de comportements prédéfinis, qui permettent aux plus jeunes de lui faire accomplir différentes tâches.

Il peut aussi être programmé, en utilisant une approche visuelle “perception → action” très simple, des langages comme Scratch ou Blockly et même un langage de script plus puissant.

