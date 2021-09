Vandœuvre-lès-Nancy Faculté des Sciences et Technologies Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Stand “Robots en vadrouille” Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Stand "Robots en vadrouille" Faculté des Sciences et Technologies, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 En manipulant de petits robots mobiles, il s’agit d’explorer plusieurs configuration (nombre de roues, nature et position des capteurs, etc), puis d’expérimenter sur ce que le robot perçoit de son environnement et de constater ce que cela implique sur son mode de déplacement et ses capacité de localisation. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté des Sciences et Technologies Campus Aiguillettes 54500 organisateur : https://fst.univ-lorraine.fr Faculté des Sciences et Technologies

