Faculté des Sciences et Techniques – Nantes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 17h00 à 18h30 Le voyage dans le temps fascine et interroge. Ce thème a été exploité depuis le XIXe siècle dans la littérature, cependant le genre a réellement explosé au cours du XXe siècle, avec un grand nombre de romans, bandes-dessinées et films. De la saga des “Retour vers le futur” aux “Visiteurs”, le thème a été largement exploré jusque dans l’univers Marvel, avec le film Avengers Endgame. Les superhéros font un voyage dans le temps pour essayer de changer le futur de l’humanité. Ils s’appuient pour cela sur le royaume quantique dans lequel l’espace et le temps sont sensés être inexistants. Quelles explications scientifiques sont avancées pour expliquer de tels prodiges ? En s’appuyant sur plusieurs ouvrages et films, on tentera de répondre à la question : en dehors de l’imaginaire, voyager dans le temps serait-il un jour réellement plausible ?

17h-18h30

Campus Lombarderie, 2 rue de la Houssinière – Amphi C (bât.1)

Inscription obligatoire. Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

Pass sanitaire requis

Faculté des Sciences et Techniques – Nantes 2 Chemin de la Houssinière 44300 Nantes

