Myctophydae, voyage en eau profonde Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur – UBS, 7 octobre 2021, Lorient. Fête de la science 27 septembre – 07 octobre

Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur – UBS Espace des sciences/Maison de la Mer. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 27 septembre – 09h00

mardi 28 septembre – 09h00

mercredi 29 septembre – 09h00

jeudi 30 septembre – 09h00

vendredi 01 octobre – 09h00

lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00 Les océans ? Une immensité, une richesse et une des clés du fonctionnement de la vie sur notre planète. Et pourtant les mystères sont encore nombreux !

Dans ce monde partiellement connu, les poissons lanternes ou myctophidae, sont très abondants de l’équateur jusqu’aux zones les plus froides, de la surface jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Qui sont-ils, à quoi ressemblent-ils, que font-ils là ? Comment dévoiler l’énigme de ce milieu impossible à observer de nos yeux ? Une exposition Sciences & Arts : sous la houlette de Gildas Roudaut, scientifique (IRD-Brest), des scientifiques ont mené un dialogue avec une classe de terminale artistique du Lycée Vauban de Brest. De ces échanges, sont nés une exposition, MYCTOPHIDAE et une revue, La Lanterne.

L’exposition est présentée en partenariat avec le festival Les Aventuriers de la mer.

Bretagne>Morbihan

Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur – UBS 2 rue Coat Haouen 56100 Lorient 56100

