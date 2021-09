Angers Faculté de pharmacie d'Angers Angers, Maine-et-Loire Cluedo Moléculaire Faculté de pharmacie d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Cluedo Moléculaire Faculté de pharmacie d’Angers, 5 octobre 2021, Angers. Fête de la science 05 octobre

Faculté de pharmacie d’Angers Terre des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 16h30 à 18h00 Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur de la police scientifique. Des traces d’ADN ont été recueillis sur une scène de crime. La police a aussi prélevé l’ADN de différents suspects. Apprenez comment découper ces ADN de façon très précise grâce à un ciseau moléculaire appelé enzyme de restriction. Les fragments ainsi obtenus sont séparés puis visualisés par électrophorèse. La comparaison des résultats obtenus vous permettra d’identifier le suspect. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Faculté de pharmacie d’Angers 16 Boulevard Daviers 49100 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Faculté de pharmacie d’Angers

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Faculté de pharmacie d'Angers Adresse 16 Boulevard Daviers 49100 Angers Ville Angers lieuville Faculté de pharmacie d'Angers Angers