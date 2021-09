Les cosmétiques passent au vert! Faculté de Pharmacie, 6 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 06 octobre

Faculté de Pharmacie Emilie Munnier. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00

Les chercheurs de l’Université de tours expliquent comment le développement d’un cosmétique, de l’extraction de la molécule active au contrôle qualité du produit fini peut être plus éco-responsable en abordant le problème par le prisme de différentes disciplines scientifiques. Les chimistes proposent d’explorer les microalgues pour détecter des molécules actives et développent des techniques d’extraction qui n’utilisent pas de solvants toxiques et polluants. les galénistes testent des matières premières naturelles pour remplacer des matières issues de l’industrie pétrochimique tout en conservant des qualités d’étalement et une utilisation agréable. les analystes développent des méthodes de contrôle toujours moins gourmandes en réactifs et générant le moins de déchets plastiques possible.

la conférence sera suivie d’un temps de recontre et débat sur la place du naturel dans les sciences cosmétiques.

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Faculté de Pharmacie 31 Avenue Monge 37200 Tours 37200

organisateur : Faculté de Pharmacie