Faculté de médecine, Université de Lorraine CNRS Délégation Centre-Est. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 16h30 Le temps d’une visite au sein du CRAN, vous pourrez observer des cellules d’une tumeur cérébrale à partir de différents équipements pour comprendre leur fonctionnement et leur comportement dans leur ensemble. Vous serez ainsi amenés à réaliser une PCR et à interpréter ses résultats. Cette technique permet notamment de comprendre les spécificités moléculaires qui dirigent l’agressivité des cellules tumorales et d’envisager de nouvelles pistes thérapeutiques. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Faculté de médecine, Université de Lorraine 9 Av de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

