Drôle de visite à Rockefeller Faculté de Médecine et Pharmacie de Rockefeller, 2 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 02 octobre

Faculté de Médecine et Pharmacie de Rockefeller Institut NeuroMyoGène INMG. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00 “Drôle de visite à Rockefeller” est une balade culturelle et insolite pour découvrir le domaine de Rockefeller et ses activités : Faculté de Médecine et Pharmacie, Bibliothèque Universitaire, laboratoires de recherche…

La visite est animée par Alexandra Narbonnet : guide professionnelle et médiatrice au musée de Sciences biologiques du Dr Mérieux, par Armelle Corpet : Maitre de conférences universitaire à l’INMG, Simon Roubille étudiant en thèse à l’INMG et Isabelle Grosjean responsable d’un service de culture cellulaire à l’INMG. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Faculté de Médecine et Pharmacie de Rockefeller 8 avenue Rockefeller 69008 organisateur : https://www.inmg.fr/ Faculté de Médecine et Pharmacie de Rockefeller

