Le projet Champignon Fablab Sapiens, 9 octobre 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Fête de la science 01 – 09 octobre

samedi 09 octobre – 10h00 Cette année nous te proposons de découvrir les différentes expérimentations autour de la fabrication d’objets en mycélium. Découvre nos réussites, comme nos échecs, observe de près le fameux mycélium de nos champignons témoins, goûte du tempeh et participe à des ateliers de graphisme autour du champignon. Ensemble, parlons de la possibilité de produire des objets qui auraient une vie après leur mort, essayons de trouver de nouveaux projets à fabriquer avec cette matière aussi étonnante que durable!

Profite de ce moment pour découvrir les outils du Fablab, numériques ou non. Occitanie>Hautes-Pyrénées

