Moissac FabLab de Moissac Moissac, Tarn-et-Garonne De découverte en découverte FabLab de Moissac Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Tarn-et-Garonne

De découverte en découverte FabLab de Moissac, 9 octobre 2021, Moissac. Fête de la science 09 octobre

FabLab de Moissac Association Moissac Animation Jeunes. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 De 14H00 à 18H00 au Centre Culturel de Moissac

DE DECOUVERTE EN DECOUVERTE

Participez à un Escape Game réalisé pour l’occasion par le FabLab de Moissac et revivez les grandes découvertes scientifiques de l’histoire.

Centre culturel. Tout public. Sur inscription

Renseignements et inscriptions: MOISSAC ANIMATION JEUNES – fablab@e-maj.org // 05 63 04 66 23 Occitanie>Tarn-et-Garonne

FabLab de Moissac 24 Rue de la Solidarité 82200 Moissac 82200 organisateur : FabLab de Moissac

Détails Catégories d’évènement: Moissac, Tarn-et-Garonne Autres Lieu FabLab de Moissac Adresse 24 Rue de la Solidarité 82200 Moissac Ville Moissac lieuville FabLab de Moissac Moissac