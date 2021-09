Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Objectif Mars ! Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Objectif Mars ! Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Partez à la découverte de la planète rouge à travers quelques expériences étonnantes autour de questions telles que : Peut-on respirer sur Mars ? Se parler ? Boire de l’eau liquide ? Prenez votre plus belle tenue d’astronaute, les médiatrices et médiateurs de La Rotonde vous diront tout ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne

