Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne A bord du R.Hooke Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

A bord du R.Hooke Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Explora Fête de la science Loire. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Dans la plus belle camionnette de tout l’univers, le TUB Citroën jaune de La Rotonde, Scisters.editions vous propose un court-métrage sur le thème de l’exploration d’une ancienne cité engloutie par les eaux. À chaque nouvel édifice, des noms et des dessins énigmatiques apparaissent.Une question vous traverse alors l’esprit : sommes-nous vraiment au cœur d’une cité ? Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Explora

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Explora Adresse 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Explora Saint-Étienne