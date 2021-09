Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Atelier vitesse Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 À vos marques, prêts… Partez ! Construisez une petite voiture et optimisez-la pour qu’elle aille le plus vite possible. Votre énergie sera la gravité avec un circuit de course, installé en pente. Quels paramètres ont le plus d’influence sur la vitesse des véhicules ? Quel type de roues choisir ? Quel poids ? À vous de jouer ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

