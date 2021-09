Atelier Fusées à eau Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne.

Fête de la science 09 – 10 octobre

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Elles sont les stars du week-end et de retour pour le plus grand bonheur de toutes et tous. Enfilez votre combinaison d’astronaute, échauffez vos neurones, construisez et faites décoller la fusée à eau la plus dingue de Saint-Étienne.Proposé par l’équipe d’Exploraet Atelier Regards

Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000

organisateur : Explora