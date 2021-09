Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Kaléidoscope Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Kaléidoscope Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Explora Fête de la science Loire. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Des couleurs dans tous les sens, un environnement psychédélique, des miroirs partout…Voici le monde des kaléidoscopes ! Oui mais ici c’est vous qui le fabriquez. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Explora

