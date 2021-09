Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Mission Explora Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Mission Explora Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Dans le cadre de la Fête de la Science, retrouvez Mission explora, le premier événement festif du nouvel établissement de la ville de Saint-Étienne piloté par l’équipe de la rotonde : explora ! l’occasion de jouer avec les sciences pour petits et grands ! retrouvez plus d’une vingtaine d’ateliers et de jeux au sein du Parc explora ou dans le bâtiment. ainsi, amusez-vous à construire la plus grande tour en Kapla ou des cerfs-volants, faites décoller des fusées à eau ou levez les yeux au ciel avec le Planétarium de Saint-Étienne ! L’ensemble du programme et toutes les informations sont à venir sur www.explora.saint-etienne.fr Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne

