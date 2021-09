Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Portraits à l’Afghan box Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Portraits à l’Afghan box Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Explora Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Venez découvrir les secrets de l’Afghan-box, à la fois appareil argentique de prise de vue et chambre noire et repartez avec un tirage unique de votre portrait, le tout en 15 minutes ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Explora

