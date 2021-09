Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne La science en action et en photos Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

La science en action et en photos Explora, 10 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 09 – 10 octobre

Explora Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Les chercheur.e.s du territoire se mobilisent pour vous off rir une exposition photo sur la science en train de se faire sur notre territoire. Déambulez entre les œuvres photographiques et plongez dans la physique quantique, la géologie, un voyage en Antarctique ou des observations de la planète Mars. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Explora

